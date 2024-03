De Paola: “Il Napoli non ha fatto un mercato ad altezza scudetto, ma Calzona è la persona giusta ricucire lo strappo”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Paolo De Paola, giornalista:

“L’Inter è una squadra che ha il polso di poter agire nei confronti di Acerbi. Conoscendo Marotta e gli atteggiamenti dell’Inter, l’esplicitarsi di una sentenza determinerà eventuali conseguenze. Non mi aspetto pastrocchi o mediazioni: o viene confermata l’offesa razzista a Juan Jesus, o era un’offesa di campo.

Calzona oggi è la persona giusta per poter ricucire lo strappo dell’ultima stagione. Non vanno trovate soluzioni all’italiana per un qualcosa del genere. Il Napoli è una squadra in convalescenza dopo l’ennesima rivoluzione della società. Non è stato fatto un mercato all’altezza dello Scudetto, anche i nuovi arrivati a gennaio hanno bisogno di tempo per ambientarsi.oggi è la persona giusta per poter ricucire lo strappo dell’ultima stagione.

Il Napoli però resta carente nell’asse centrale del campo, dopo l’addio di Kim e quelli annunciati di Zielinski e Osimhen. Raspadori flop? Secondo me è un ottimo giocatore, ma dalle qualità ben precise. Se si crede di sostituire Osimhen con Raspadori, si sbaglia. È un calciatore capace di poter determinare e far male a gara in corso, ma dargli la titolarità sulle spalle potrebbe essere azzardato.