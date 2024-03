Chiarugi: “De Laurentiis dovrà fare acquisti straodinari per rimpiazzare Osimhen”

Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Luciano Chiarugi, ex In diretta anel corso di, è intervenuto Luciano, ex Napoli

“Avere o non avere Osimhen fa tutta la differenza del mondo in casa Napoli. Quando è mancato a Mazzarri lo abbiamo visto tutti, è un giocatore determinante per gli equilibri della squadra. Con Spalletti ha fatto cose straordinarie, anche con Kvara: la società dovrà essere pronta in estate a non perdere tutti in estate. Dietro ad Osimhen ci sono tanti club che già lo pressano e sarà una situazione da gestire con cura.

De Laurentiis dovrà fare acquisti straordinari per rimpiazzarlo sul mercato, fossi in lui avrei fatto di tutto per trattenere Spalletti a lungo, perché lui avrebbe aiutato tanto la squadra a fare a meno di certi calciatori. Calzona ora sta facendo un lavoro difficilissimo: allenare club e Nazionale insieme si commenta da solo. A Napoli è subentrato a due allenatori, ha dovuto fare passi da gigante sin dal primo giorno.

Non è uno che fa miracoli, ma sta facendo molto bene. Spalletti aveva dato un’impronta vincente a questa squadra, riprenderla ora è davvero complicata e Calzona lo sta provando sulla sua pelle. In questo finale di stagione si gioca tutto. Italiano al Napoli? È già una bella certezza rispetto ad altri profili giovani. Ha delle idee interessanti, ha la mentalità giusta per fare bene al Napoli. La Fiorentina ha dei buoni giocatori, ma è sempre in crescendo e questo è anche merito del tecnico. Il suo lavoro a Firenze è innegabile per bontà.