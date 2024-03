“A Napoli sono successe cose inspiegabili. Non è facile indicare un direttore idoneo alla proprietà”

Su Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Pietro Lo Monaco, direttore sportivo. Di seguito un estratto della sua intervista.

Factory della Comunicazione

“3 anni fa proposi al Napoli Botman e Koopemeiners. All’epoca si potevano prendere per pochi milioni di euro. Anche Alcaraz proposi, è un giocatore di prospettiva, un centrocampista di movimento che può evolvere bene. Koopmeiners ha detto una grande verità: che era un bel giocatore, ma è diventato importante grazie all’Italia, il campionato non più bello, ma più difficile sì. Perché prendere Cajuste se c’è Folorunsho? Cose inspiegabili perché l’organizzazione tecnica della società dovrebbe avere una valenza tale da tenere queste cose sotto controllo. Ci vorrebbe uno che decidesse e avesse la testa per farlo. A Napoli decide una sola persona. Lo scouting vede, osserva, propone, ma la decisione sta agli uomini di calcio. Zirkzee? Un profilo che terrei molto da conto. Molto. Il Napoli non ha niente da invidiare alle squadre estere, fuorché Real Madrid, Manchester City e poche altre. Direttore sportivo per il Napoli? Non è facile indicare un nome che vada in sintonia con la testa della proprietà del Napoli. Giuntoli sta sul pezzo, si era plasmato bene. Oggi Sartori è sicuramente un uomo da campo, che sta dalla mattina alla sera in giro, ha la sua struttura e lui non farebbe ombra al presidente, quindi potrebbe essere l’uomo giusto. Accardi? È un giovane, abituato ad un presidente presenzialista, quindi si potrebbe adattare. Lindstrom molto più di quanto si è visto? Assolutamente sì e lo dico senza titubanze. L’anno prossimo il Napoli lo darà via ed esploderà. All’Atalanta piace, lui e Cajuste per Koopmeienrs, con l’attaccante del Bologna e il 2005 del Colo Colo alle sue spalle, questa la mia chicca”

Fonte: Radio Napoli Centrale