Paolo Bargiggia svela il nome più vicino alla panchina partenopea. Su Zirkzee…

Paolo Bargiggia, giornalista sportivo ed esperto di calciomercato, è intervenuto ai microfoni di News.Superscommesse.it per affrontare alcuni temi legati alla sessione acquisti della prossima estate e per anticipare qualche mossa delle big. In questo estratto dell’intervista, Bargiggia parla del futuro del Napoli.

Osimhen lascerà probabilmente Napoli: chi sarà il suo sostituto? E chi sarà il tecnico del Napoli?

“Chi è più vicino a sedersi sulla panchina del Napoli è Vincenzo Italiano, che aveva comunicato ai dirigenti di aver chiuso il suo capitolo a Firenze. La vicenda di Joe Barone non so come potrà cambiare le carte in tavola. Per quanto riguarda il sostituto di Osimhen, invece, il Napoli ci ha provato con Zirkzee ma non ce la farà. Posso ipotizzare quindi che Jonathan David possa essere il nome giusto, ma dipende molto da chi effettivamente sarà il nuovo allenatore”.

Nel mercato estivo ci sarà possibilità per qualche squadra italiana di fare acquisti economicamente importanti?

“Io penso che il Napoli, con la cessione di Osimhen, potrà fare acquisti importanti. Magari non potrà svenarsi, ma per l’attaccante potrebbe fare qualcosa intorno ai 40-50 milioni. Inoltre, anche la Juve secondo me arriverà fino ai 55-60 per Koopmeiners, idem il Milan per l’attaccante che credo si spingerà fino a 35-40 milioni”.

