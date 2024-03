“Ismajli può giocare in tutti i ruoli della difesa. Grande contributo il suo”

Nel corso del suo intervento durante 1 Football Club, Serxhio Mezi (procuratore) ha aggiunto altri dettagli su alcuni prospetti del calcio albanese, sempre più in ascesa.

Nella sua scuderia ci sono altri giocatori in ottica Serie A? Marco Alia è tra questi?

“Marco è un giocatore che seguo da tempo. È un calciatore che, lo scorso anno, ha fatto un ottimo campionato ed abbiamo deciso di portarlo in Albania per potergli garantire un trampolino importante, per dimostrare di essere un giocatore di prima fascia e, dunque, da Serie A. In questo momento ho tante richieste per Marco, dalla Croazia e dalla Turchia per esempio. Tuttavia, anche la passata stagione mi è arrivata una chiamata da un club di Serie A e poterlo avere come secondo portiere, ma non accettai. Quel che posso dirvi, è che si tratta di un prospetto che può esprimersi ottimamente anche nella nazionale albanese”.

Essendo nato in Italia, ha anche il passaporto italiano?

“Si, è nato a Roma. Ha fatto le giovanili nella Lazio”.

Le porte della nazionale italiana, però, non son ancora chiuse per lui?

“Non ancora!”.

La costanza è tra le doti migliori di Ismajli?

“Come dicevo prima, è un difensore che può giocare in tutti ruoli, sia in uno schema a tre che in uno schema a quattro. Non escludo nemmeno un possibile approdo alla Roma. Stiamo portando avanti dei discorsi anche con la Roma, anche se sarà da capire quale sarà il futuro sulla panchina de giallorossi. E’ un difensore che piace a De Rossi. La continuità di prestazione è la sua arma migliore, ma sa garantire il massimo per la squadra. Vanta anche una ottima esperienza in nazionale”.