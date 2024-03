Il Mattino – Caso Acerbi-Juan Jesus, domani la sentenza, il punto della situazione

E’ attesa per domani la sentenza del caso riguardante gli insulti razzisti rivolti a l difensore del Napoli Juan Jesus da Acerbi durante Inter-Napoli, Il Mattino fa il punto della situazione. “La Procura della Figc ha inviato gli atti al giudice sportivo che entro 48 ore emetterà la sua sentenza. Ma si va verso lo stop di Acerbi per gli insulti razzisti denunciati da Juan Jesus durante il secondo tempo di Inter-Napoli di domenica scorsa. Al procuratore Giuseppe Chiné, infatti, era stato chiesto un supplemento di indagine e dopo aver acquisito tutti gli atti, compresi il referto dell’arbitro La Penna, le comunicazioni radio arbitro-Var e anche quelle utili a una prova tv. Acerbi, nell’audizione di venerdì, ha ribadito di aver detto “ti faccio nero”, mentre in questi giorni su Instagram Jesus ha scritto, a più riprese, di aver sentito il nerazzurro dirgli “vai via nero, sei solo un negro”.

