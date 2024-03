Salvione: “Occorre un allenatore prima di parlare di riscatti…”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Pasquale Salvione, coordinatore del Corriere dello Sport online. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Le convocazioni di Spalletti possono essere propedeutiche all’Europeo o c’è stato qualche esperimento? “Credo che stia facendo delle prove, degli esperimenti. Si valutano più opzioni. Spalletti si baserà, oltre che sugli elementi funzionali, anche sui calciatori maggiormente in forma. Si sta provando anche un assetto a tre, che in carriera ha più volte provato, come a Udine e Milano. È un accorgimento tattico che in fase di costruzione ha utilizzato spesso anche a Napoli, con Rui che fungeva da regista aggiunto. È un periodo di sperimentazione. Luciano si augura di arrivare all’Europeo con la possibilità di variare tra due moduli”

Retegui, Raspadori, Scamacca, Ciro Immobile: chi resterà fuori? “Se mi chiedete una previsione, scommetto che Immobile resterà a casa, almeno ad oggi. Magari arriva Tudor e rilancia in maniera clamorosa il centravanti della Lazio. Attualmente, però, il capitano dei biancocelesti offre meno dinamismo al gioco, e sappiamo quanto ciò sia un fattore a cui tiene il c.t.”

Traorè ha deciso di non partecipare agli impegni della sua nazionale. Cede che De Laurentiis riscatterà il centrocampista ivoriano? “Non sarebbe un investimento da poco, anche se il calciatore sta dimostrando di volersi guadagnare la conferma. Tuttavia, c’è da affrontare il tema allenatore, anzitutto. Le scelte credo saranno fatte in base alla guida tecnica dei partenopei nella prossima stagione. Il ragazzo ci sta mettendo l’impegno e quella della conferma è una possibilità per il club. Una scelta che, pertanto, necessiterà dell’assenso dell’allenatore”

Crede si troveranno squadre disposte a spendere 130 milioni per la clausola di Victor Osimhen? “A meno che Osimhen non abbia già un accordo con una squadra, e tutto sia già definito, mi aspetto che il nigeriano dia il massimo nelle partite che restano, soprattutto per guadagnarsi le attenzioni dei club interessati. In questa stagione ha fatto poco, per una serie di problemi che ha già fronteggiato nella sua avventura azzurra. Ciononostante, sono del parere che, quando è stato chiuso l’accordo per il rinnovo, ci fosse già la consapevolezza, da parte dell’entourage del ragazzo, di poter trovare club interessati anche a quella cifra”

Ha aggiornamenti in merito alla vicenda tra Juan Jesus e Acerbi? “Acerbi sostiene la sua tesi, ovvero quella secondo cui ha detto al difensore azzurro ‘ti faccio nero’. La versione del brasiliano è diversa. Bisognerà vedere la decisione del Giudice Sportivo. Non si esclude una terza via in cui non sia provato l’insulto razzista ma sia punita la condotta antisportiva. Il Giudice potrebbe anche analizzare elementi di cui non siamo a conoscenza ma che costituiscano delle prove concrete. Sarà importante comprendere su quali basi il Giudice emetterà la sentenza”

Factory della Comunicazione