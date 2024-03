Raspadori “intrappolato”: Juve ed Inter lo valutano

Ricapitolando, lì davanti. Osimhen va via, Simeone non farà un altro anno da gregario, ma a quanto pare neanche Raspadori…Scrive La Gazzetta dello Sport sul Cholito ed il Jack azzurro: “Giovanni Simeone sarà sempre grato al Napoli per avergli dato la possibilità di giocare la Champions. Ha mostrato un attaccamento alla causa non indifferente, nonostante un impiego sempre ridotto. Il punto è proprio questo: il ruolo di gregario gli andrà troppo stretto in futuro ed è il motivo per cui guardarsi intorno in estate, alla ricerca di un contesto in cui possa disporre di una certa continuità. È comprensibile. Discorso analogo per Raspadori, intrappolato forse anche in modo più stringente in schemi, moduli e minutaggio che non ne esaltano le qualità. Gli estimatori ad alti livelli non mancano: Inter e Juventus lo stanno valutando, sarebbero due squadre più adatte alle sue caratteristiche sul piano tattico. Le loro valutazioni rispecchierebbero il costo sostenuto dal Napoli per acquistarli, quindi rispettivamente 15 e 35 milioni, che produrrebbero plusvalenze considerevoli.

