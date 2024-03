Nazionale, gara amichevole, Ecuador-Italia 0-2: Pellegrini all’inizio, Barella alla fine ma nel mezzo poca Italia

Bisogna lavorare tanto, per Spalletti saranno mesi importanti. L’Italia vince la seconda amichevole negli States ma non convince, al di là delle 3 reti segnate senza subire reti. Ma questa nazionale fatica ad essere compatta, alcuni giocatori non convincono, forse occorreranno delle scelte coraggiose, forse azzardate ma alla luce del doppio impegno amichevole, necessarie.

Pronti e via, dopo 3′ minuti gli azzurri passano in vantaggio: sugli sviluppi di una punizione battuta da Dimarco e rimpallata dalla barriera, Pellegrini raccoglie la palla vagante, scaricata alle spalle di Burrai, estremo difensore ecuadoriano, per il vantaggio italiano. Poi più nulla anche se nella prima frazione di gioco, qualche bella trama si è pure vista, soprattutto per le giocate dei terzini Dimarco e Bellanova.

Nella ripresa, l’Italia sembra essere rimasta nello spogliatoio, con l’Ecuador che preme per 45′ minuti, alla ricerca del pareggio. Per la cronaca, la retroguardia azzurra non ha subito molte azioni pericolose, però l’atteggiamento è totalmente sbagliato, concedendo metri preziosi che unite ad altre ed imminenti circostanze, hanno visto un’Italia timorosa.

Soltanto nei minuti finali, l’Italia respira un po’, trovando il raddoppio pochi istanti prima del triplice fischio finale: ripartenza in verticale degli azzurri, palla per Orsolini che temporeggia poi serve Barella. Il centrocampista sardo entra in area e col pallonetto batte per la seconda volta Burrai.

In Germania servirà tutta un’Italia diversa. Più squadra, meglio organizzata, mantenendo inalterati quei pochi punti positivi, intravisti negli USA.

ECUADOR – ITALIA 0-2 (0-1)

Italia (3-4-2-1): Vicario; Darmian, Mancini, Bastoni; Bellanova (dal 46′ Di Lorenzo), Barella, Jorginho (dal 66′ Locatelli), Dimarco (dall’88’ Cambiaso); Pellegrini (dal 66′ Frattesi), Zaniolo (dal 75′ Orsolini); Raspadori (dal 75′ Retegui). A disposizione: Donnarumma, Carnesecchi, Buongiorno, Scalvini, Bonaventura, Zaccagni, Chiesa. Commissario tecnico: Luciano Spalletti.​

Ecuador (3-4-3): Burrai; Torres, Pacho, Hincapié; Preciado, M.Caicedo, Alan Franco (dal 79′ Gruezo), Estupiñán; Plata, Minda (dal 65′ Paez), Sarmiento (dall’80’ Obando). A disposizione: Galindez, Dominguez, Arboleda, Cifuentes, Yeboah, Hurtado, Chala, Mena, Ortiz, J.Caicedo, Realpe, Ordonez. Commissario tecnico: Felix Sanchez.

ARBITRO: John Freeman (Stati Uniti)

Marcatori: 3′ Pellegrini, 94′ Barella

AMMONITI: 36′ Jorginho (I), 66′ Zaniolo (I), 74′ Mancini (I), 89′ Cambiaso (I)

A cura di Domenico Rusciano