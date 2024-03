Lobotka, Barca in prima linea: le richieste di De Laurentiis

Lobotka piace. E non è affatto strano. Il Mattino approfondisce l’argomento: “Le dichiarazioni del patron blaugrana arrivano al culmine di una trattativa che il club catalano ha imbastito da tempo. Fu l’allenatore del Barcellona, il dimissionario Xavi, a tessere le lodi del playmaker slovacco il giorno prima della gara di ritorno contro il Napoli giocata in Spagna. «Lobotka è il giocatore del Napoli che mi piace di più – aveva detto a 24 ore dalla sfida che poi ha regalato il pass al Barca ai danni del Napoli – È bravissimo nella costruzione del gioco, non perde mai il pallone». «Mi piacerebbe vederlo in una squadra come il Barcellona. Credo che abbia le qualità per giocare in un club come il nostro. Nel Napoli fa veramente la differenza». L’agente di Lobotka, Branislav Jarusek, ha confermato che Xavi gli chiede spesso di Lobotka. Il dado è tratto. La palla adesso passa De Laurentiis. Il presidente del Barca Joan Laporta in prima persona è uscito allo scoperto: «Siamo disposti a prendere Lobotka quest’estate – ha detto a Mundo Deportivo – Ne ho parlato con il direttore sportivo Deco, ma prima devono succedere tante altre cose». Già, e tra le «tante cose» c’è da scalare la montagna economica. Il Napoli per privarsi di Lobotka chiede circa 40 milioni di euro: il regista slovacco – 30 anni a novembre prossimo – è legato al club di De Laurentiis con un contratto fino al 2027 (con opzione unilaterale di rinnovo per un altro anno) ed ha un ingaggio di due milioni netti a stagione.”

