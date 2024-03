Da Mazzocchi a Lindstrom, i misteri del mercato azzurro lasciato in panchina

Il Napoli, nelle ultime sessioni di mercato, tra prestiti e acquisti, ha portato in azzurro diversi calciatori, molti dei quali però sono rimasti in panchina o quasi, come sottolinea oggi il Corriere dello Sport. “Singolare il caso Mazzocchi, anche lui – come Ngonge – arrivato a titolo definitivo: sempre in campo con Mazzarri, titolare in Supercoppa, dall’arrivo di Calzona ha partecipato al pari beffa di Cagliari e poi ha vissuto sei gare dalla panchina. Sperava in un approccio italiano differente il belga Dendoncker, arrivato in prestito dall’Aston Villa, con Demme fuori rosa per fargli posto. Per lui appena 21 minuti in campo. A fine stagione tornerà in Premier League.

