Calzona è sicuro: “La giustizia sportiva farà il suo corso”

Intervistato in esclusiva da Sportmediaset nel ritiro della Slovacchia, Francesco Calzona ha risposto così sulla vicenda tra Acerbi e Juan Jesus: “Ti dico la verità no, non ho sentito Juan Jesus perché essendo impegnato qui in Slovacchia, mi sono concentrato sulle partite con la nazionale slovacca. A fine partita l’ho visto appena appena venti secondi, gli ho fatto i complimenti per la gara ma non ho avuto altro tempo. Sono andato a fare le interviste e non ho più parlato con lui. Però c’è la giustizia sportiva, farà il suo corso e vedremo”.

L’allenatore del Napoli è ritornato sul post gara del match contro l’Inter quando Juan Jesus aveva provato a smussare l’episodio ai microfoni di DAZN: “Cosa è successo con Acerbi? Quello che succede in campo resta in campo, lui è andato un po’ oltre con le parole ma è un bravo ragazzo, ha chiesto scusa ed è tutto ok. Ci siamo abbracciati, dentro al campo ci sta di tutto, si è scusato e spero non accada più, è un ragazzo intelligente”.

Dopo le note vicende con le parole prima di Acerbi e poi del difensore brasiliano del Napoli. Il giocatore dell’Inter rischia una lunga squalifica.