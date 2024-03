A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto il prof. Cesare Gridelli, opinionista Il Napolista e oncologo: “La difesa di Acerbi è stata disastrosa, ma mi fa arrabbiare ancora di più perché calcolata. “Ti faccio nero”, con un labiale visto da lontano è una speranza che in assenza di prove certe se la possa scampare. Nella giustizia sportiva, però, non è come quella penale, difficilmente se la caverà, ma comunque è tutto premeditato. Omertà? Purtroppo sì. Spalletti però si è esposto. Amichevoli? Devono dargli un certo spazio, altrimenti gli allenatori rompono che non hanno tempo di allenare. Ci sono anche problemi ‘economici’, non penso che sono andati per senza niente in America. Fabio Pecchia a Napoli? Questa sarà la fascia degli allenatore del Napoli. Allenatori importanti non verranno per tutto il teatro che c’è stato quest’anno, per gli atteggiamenti societari. Italiano potrebbe arrivare, la Fiorentina se ne vuole liberare. Con l’idea della rifondazione, la scelta ricadrà su un low cost. Osimhen? Secondo me è già stato venduto. Se non fosse così, attenzione: o Osimhen cambia atteggiamento e fa un grande finale di campionato oppure c’è il rischio che nessuno sborsi 130 milioni”.

