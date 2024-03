CdS Campania – “CAMBIO TUTTO”. Il piano per rinforzare la spina dorsale della squadra prende forma

Da Sudakov, David e Gimenez a Buongiorno e Goretzka: il piano per rinforzare la spina dorsale della squadra prende forma

Factory della Comunicazione

In attesa di capire quale sarà il destino del gruppo dopo le ultime nove giornate, ADL già studia il progetto per la prossima stagione

il Napoli è già nel futuro

Victor in bilico

Il sogno in attacco è la stella Zirkzee che piace a tutti .

E sistono due fatti incontrovertibili: la stagione del Napoli è stata deludente; ma non è ancora finita. Introduzione doverosa, inevitabile e soprattutto utile a introdurre le grandi manovre che Aurelio De Laurentiis, l’uomo che dovrà restaurare il quadro della città della gioia, sta iniziando a progettare.

A tutti i livelli, tutti quelli utili a ripristinare uno status quo smarrito sull’onda di un entusiasmo (scudetto) che per una nemesi strana, ma non inspiegabile, ha finito per diventare mareggiata.

Gli occhi azzurri del Napoli, però, sono già rivolti ai prossimi passi che significano futuro: nove partite di campionato per la scia della zona coppe, a cavallo tra la realtà e un sogno chiamato Superchampions che magari potrebbe anche presentarsi all’improvviso in virtù di certe dinamiche che non dipendono solo dalla squadra; e poi il salto nella prossima era, più nuova di quella pronta ad andare in archivio e con un finale ancora da scrivere.

Fonte: CdS