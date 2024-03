“Una stagione così non ricapiterà più. Per la nuova annata, si rispettino i ruoli”

In diretta su Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Beppe Ursino, direttore sportivo. Di seguito un estratto della sua intervista.

“Caso Zielinski? Anche il Napoli forse non aveva la ferma intenzione di confermare il calciatore, altrimenti si sarebbe mosso con tempi anticipati e con altre modalità. Anche perché quando chiama un club importante, per il ragazzo diventa difficile tenere la giusta direzione. Detto questo, Zielinski dovrà impegnarsi al massimo sino all’ultimo giorno di contratto. Il difensore centrale? Sono mesi che dico che la mancanza di Kim è una mancanza gravissima. Lo scorso campionato è stato super e ha nascosto tante criticità del Napoli. Natan non è stato all’altezza, forse non si è ancora ambientato ed è stata una scommessa fin troppo azzardata. Magari l’anno prossimo potrà diventare un calciatore importante per la rosa. Scelta del prossimo allenatore? De Laurentiis dovrà anche rispettare i ruoli e parlo del DS. Il direttore sportivo ha il compito importante di scegliere l’allenatore in armonia con il presidente, ma la responsabilità deve essere della dirigenza. Sono sicuro che De Laurentiis, da grande patron qual è, avrà imparato dai suoi errori. Una stagione come questa non succederà mai più, ne sono sicuro. Il Napoli è una grande società e ha bisogno di un direttore sportivo di grande personalità, che tenga compatto il gruppo anche nei momenti difficili. Addio Osimhen? Quando giocatori così vogliono andar via, c’è poco da fare… Io fossi in Osimhen ci penserei mille volte prima di andar via da Napoli: qui ha tutto, è coccolato e osannato ed è al centro del progetto. I soldi, per carità, te li danno e anche tanti, ma certe cose sono insostituibili. Il Napoli poi non avrà problemi a sostituire Osimhen, con la sua cessione potrà fare investimenti all’altezza”

Fonte: Radio Punto Nuovo