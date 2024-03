Tmw, Ceccarini: “ADL ancora non ha deciso il prossimo allenatore, dipenderà da un fattore”

Il direttore di Tuttomercatoweb, Niccolò Ceccarini, è intervenuto a Radio Punto Nuovo:

“Il prossimo allenatore del Napoli è una decisione ancora non presa da De Laurentiis. Molto dipenderà da come finirà questa stagione e da quale sarà il piazzamento definitivo in classifica. Ci sono tanti allenatori giovani e rampanti, ma ad oggi non mi risulta ancora alcuna scelta. Calzona ha tutto il diritto di correre fino alla fine del campionato senza pressioni e ombre esterne, può giocarsi le sue chances in caso di qualificazione alla prossima Champions League.

E ricordiamo che potrebbe bastare il quinto posto al Napoli e alle altre. Deve cambiare marcia, però, se vuole arrivare alla qualificazione: il Bologna ha sparigliato le carte e ha una continuità che molte big non riescono ad avere. Ci sono delle stagioni perfette: l’anno scorso è toccato al Napoli, quest’anno al Bologna. Thiago Motta sta facendo un grande lavoro.

Rinnovo Kvaratskhelia? Il Napoli proverà a blindarlo e a trattenerlo, ma occhio ad eventuali offerte indecenti. Dovessero arrivare tanti soldi al club e al calciatore, diventa difficile invece trattenerlo. L’obiettivo di ADL è comunque di tenersi stretto il georgiano e adeguargli il contratto. Osimhen? Ormai lascerà Napoli, anche se dovrà farlo alle condizioni di De Laurentiis.

Prossimo difensore centrale? Già a gennaio cercava un calciatore con caratteristiche importanti in difese. Per Buongiorno e Dragusin non si sono creati i presupposti, poi i nomi di Theate e Perez non hanno scaldato troppo. In estate ci riproveranno per altri profili, sarà al centro del prossimo mercato azzurro”.