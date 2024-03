Rosa competitiva, secondo Onofri il Napoli può dare fastidio a due squadre

Il Napoli per me sta crescendo. È chiaro che con i giocatori che hai a disposizione devi fare di più. È una crescita che, a mio avviso, deve essere aumentata e bisogna chiedere molto ma molto di più ai calciatori. Calzona – ha detto l’allenatore e opinionista Claudio Onofri a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre – sta migliorando le caratteristiche principali del Napoli di Spalletti. Nello scorso campionato vedevi qualcosa che era conosciutissimo da tutte le individualità che scendevano in campo e quindi c’era un vantaggio corposo nel mettere in piedi azioni che mettevano in difficoltà l’avversario che ci arrivava sempre un secondo dopo. È chiaro che proprio per le qualità dei singoli che ha il Napoli ci si aspetta un miglioramento che possa ridare una classifica confacente al valore degli stessi e dell’intera rosa. Il fatto che Osimhen sia calato potrebbe essere legato anche all’esposizione del gioco dei compagni. Poi magari ci sono delle difficoltà individuali sue, come all’inizio ha avuto anche Kvara. Poi non dimentichiamo che le squadre avversarie si sono preparate anche ad affrontare il gioco devastante di Kvara e Osimhen e quindi il coefficiente di difficoltà si è alzato per loro. Quindi non me la sento di condannare Osimhen per quello che non ha fatto quest’anno anche perché è stato fuori diverse partite. Lui e Kvara, piano piano, devono cercare di trovare quella che è la loro caratura che è enorme. Attualmente Atalanta e Roma hanno dimostrato maggiori chances per raggiungere il 5 posto. Se metto, però, a confronto le tre rose e se il Napoli torna a giocare al livello che gli compete, allora anche la squadra azzurra può dar fastidio alle suddette”

Factory della Comunicazione