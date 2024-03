Colasanto: “Manca poco gli europei, Spalletti sta lavorando su un aspetto con l’Italia”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Filippo Colasanto, agente sportivo ed esperto di calcio sudamericano:

“L’Italia ha messo in campo una formazione sperimentale sia per i giocatori che per il modulo utilizzato. Spalletti si è adattato a questo 3-5-2, ma non è il suo modulo anche perchè più che un allenatore, il ct è un selezionatore.

Tra pochissimi mesi ci saranno gli Europei e Spalletti sta cercando non di instillare il suo credo calcistico, ma giocare con il modulo più congeniale ai calciatori a disposizione. Donnarumma si è capito che con i piedi non può più giocare, ma non capisco perchè Orsolini non venga chiamato.

Non sono un grande procuratore, sono il penultimo procuratore italiano, non l’ultimo, mi sono cercato u n mercato altrove perchè in Italia è impossibile. Quando trovi un giocatore lo coccoli, lo curi, lo proponi, ma appena diventa un giocatore importante, ci vanno sopra tantissimi procuratori forti, è un caos”.