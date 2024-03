Dallera: “Non credo alla svolta del Napoli, la Champions è una missione impossibile”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Daniele Dallera, responsabile Sport del Corriere della Sera:

“Spalletti credo che dorma preoccupato e non per la prestazione di ieri. Da quando ha preso in mano la Nazionale ha capito che, al di là dell’entusiasmo, la missione azzurra è molto difficile. Questa Italia per arrivare alla sufficienza deve lavorare, ce ne vuole e Spalletti deve risolvere i problemi in fretta perchè presentarsi con questa Nazionale agli Europei mi fa pensare male. Il livello tecnico, questo, non è accettabile.

Non è che ci sia una vastissima scelta tra i convocati: se si analizzano i settori, ognuno ha delle lacune, ognuno ha dei problemi. Certi errori difensivi di disattenzione ti fanno capire che i calciatori non si sono comportati bene, a centrocampo mancano le idee e credere che possano arrivare da Barella è impensabile e in attacco pure ci sono dei problemi.

Napoli deve affrontare una missione impossibile per centrare la Champions, è un pò il mio tormento della stagione questa squadra. L’ennesimo cambio tecnico ha portato dei frutti, ma che sono acerbi e non sufficienti per un prosieguo felice. Ho un timore che le restanti giornate possano ancora mostrare questa alternanza di risultati e prestazioni. E’ tutta la stagione che va così, è difficile che ci sia una svolta. Ildeve affrontare una missione impossibile per centrare la, è un pò il mio tormento della stagione questa squadra. L’ennesimo cambio tecnico ha portato dei frutti, ma che sono acerbi e non sufficienti per un prosieguo felice. Ho un timore che le restanti giornate possano ancora mostrare questa alternanza di risultati e prestazioni. E’ tutta la stagione che va così, è difficile che ci sia una svolta.

Il Napoli se la deve giocare fino in fondo, deve crederci, ma si porta dietro troppi problemi.

Oggi sarà una giornata decisiva sul fronte Acerbi, è un peccato per il giocatore. Acerbi credo che sia accompagnato anche peggio e non mi riferisco ai dirigenti dell’Inter che sono molto capaci, i suoi consulenti però non sono illuminati in questa vicenda”.