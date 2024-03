Stop agli esperimenti De Laurentiis, Bucchioni: “Mi auguro abbia già fatto una scelta”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Enzo Bucchioni, giornalista: “Spalletti fa bene a tenere il gruppo sulla corda, all’Europa ci andrà solo chi lo avrà seguito con dedizione dentro e fuori dal campo. Queste partite negli USA saranno cruciali per capire chi c’è con la testa, speriamo di ricevere segnali di crescita immediati. Caso Acerbi? È stato fatto un errore colossale di comunicazione, ha buttato via l’occasione straordinaria di fare mea culpa con umiltà e dignità. E invece ha negato tutto, costringendo l’avversario a dare la sua versione. Probabilmente l’immagine di Acerbi sarebbe anche venuta fuori al meglio, facendo ammissione di colpa e facendo autocritica. Negare e cercare delle scuse, invece, mette in difficoltà chiunque. Lotta Champions? Il Napoli è in difficoltà, ha avuto problemi reiterati e non mancano molte partite ora. La possibilità di recuperare c’è, ma devono arrivare segnali di crescita concreti e bisogna ritrovare la continuità. Se Osimhen si mette in testa di fare un regalo di addio ai suoi tifosi, allora può fare la differenza. Anche perché la rosa del Napoli è seconda a pochi, ma serve giocare con la testa giusta. L’Atalanta non sarà l’ultima spiaggia, lo sarà qualsiasi delle 9 partite che aspettano il Napoli ora. Futuro del Napoli? Spero che De Laurentiis abbia già scelto il prossimo allenatore, perché tutto ruoterà attorno a lui. Il Napoli andrà rinnovato e serve avere le idee chiare sin da subito. Poi andrà capito chi del gruppo è ancora motivato. Calzona resta? Sono valutazioni da fare, se sarà pronto o meno io non lo so. De Laurentiis non può fare altri esperimenti dopo quest’anno. L’allenatore dovrà essere un’assoluta certezza, per idee e armonia con il gruppo. Servirà uno pronto dal primo minuto

Factory della Comunicazione