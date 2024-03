Spalletti: “La Nazionale è la felicità. Venezuela avversario tosto”

Luciano Spalletti ha parlato ai canali ufficiali della Nazionale Italiana in vista dell’amichevole contro il Venezuela: “Dobbiamo fare qualcosa di moderno, prima avevamo poco tempo e ci siamo focalizzati solo in un sistema, anche quando perdevamo dovevamo mettere a fuoco una cosa. Con le amichevoli faremo qualche prova in più. Abbiamo analizzato il Venezuela? Certo, è un’imposizione. Non sottovalutiamo nessuno, prendiamo in considerazione tutto ciò che abbiamo davanti come fossero i migliori. Per cui vogliamo sapere tutto dei nostri avversari. Poi da quando c’è Batista come allenatore hanno perso una sola volta contro l’Argentina. Partita difficilissima per noi, dobbiamo sapere molte cose degli avversari per non fare brutta figura”. Sulla sua esperienza in qualità di CT dell’Italia: “Sono come in paradiso, per me la Nazionale è la felicità e sono felicissimo di lavorare dentro questa maglia. Spesso diventa fondamentale a chi dedichi il tuo tempo e io lo sto dedicando alla Nazionale cercando di fare le cose nel miglior modo possibile. Poi è chiaro che saranno i risultati a fare la differenza ma l’impegno, l’umiltà e il coraggio per dare soddisfazione a tutti ci saranno sempre, ancor di più quando veniamo ad abbracciare le comunità italiane nel mondo. Siamo contenti di far vedere loro che si possono fidare di noi”.

Factory della Comunicazione