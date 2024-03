Nuovo stadio: torna a parlare il sindaco Manfredi

Tre giorni di riposo dopo l’Inter e oggi la ripresa degli allenamenti. A Castel Volturno, con la rosa decimata per gli impegni con le nazionali, si comincia a lavorare in vista del ritorno in campo di sabato prossimo contro l’Atalanta al Maradona. A dirigere gli allenamenti ci saranno Grava e Beccaccioli, i collaboratori di Calzona, impegnato con la Slovacchia. Con Sinatti tornato da Spalletti per la tournée americana, la parte atletica sarà affidata al preparatore Cacciapuoti. Diversi big sono rimasti a Napoli come Anguissa, Osimhen, Politano ma anche Traore, che approfitterà della sosta, l’ultima della stagione, per ritrovare la miglior condizione fisica.

Factory della Comunicazione

A Kiss Kiss Napoli, intanto, è intervenuto il sindaco Gaetano Manfredi, tornato a parlare del tema stadio a Bagnoli: «Per la realizzazione di uno stadio lì abbiamo bisogno di uno spazio dove oggi è previsto il parco urbano. La bonifica dovrebbe partire nelle prossime settimane, il progetto prevede un intervento dai tre ai cinque anni. I terreni sono di Invitalia e De Laurentiis li dovrebbe acquistare. Ma in trenta mesi, come lui dice, è impossibile realizzare un nuovo stadio da cinquantamila posti, la cui costruzione è condizionata dalla viabilità e dell’accessibilità. Maradona? I tempi tecnici per ristrutturarlo entro gli Europei ci sono, la priorità è quella seguendo la legge sugli stadi che prevede dei percorsi»