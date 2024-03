La Procura Federale sentirà Acerbi, ecco quando

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Elisabetta Esposito, Gazzetta dello Sport, dove ha parlato della situazione tra Acerbi e Juan Jesus:

“Acerbi sarà sentito venerdì dalla Procura Federale, non è ancora chiaro se in presenza o in videocall. Quello di Juan Jesus, invece, è da delineare. Acerbi continua a negare qualsiasi insulto razzista, nonostante la dirigenza dell’Inter abbia quasi insistito ad avere una confessione sincera dal ragazzo. E invece, di qui la ricostruzione che avrebbe portato al “Ti faccio nero” di Acerbi, che ritiene di essere stato frainteso da Juan Jesus. Per questo il difensore del Napoli ha rotto il proprio silenzio, sfogandosi legittimamente sui social.

Sanzioni per Acerbi?

Bisognerà capire. Acerbi dovrà dimostrare di essere innocente e non sarà semplice, visti i presupposti. Chiné ascolterà anche altri elementi, tra VAR e immagini aggiuntive. Si cercherà di ricostruire la vicenda. Il codice di Giustizia Sportiva prevede 10 giornate di squalifica per comportamenti razzisti. Per l’Inter sarebbe un danno di immagine grave, visto che si è spesa contro il razzismo negli ultimi anni. Conoscendo Marotta, sarà tutt’altro che contento di quanto fatto eventualmente da Acerbi.

Acerbi rischia il posto in Nazionale e con l’Inter?