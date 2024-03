Il dirigente dello Shakhtar: “Ecco quali numeri di maglia può ricoprire Sudakov. Piace tanto in Premier”

“Sin qui la stagione dello Shakhtar è più che positiva, visto che siamo arrivati terzi in un girone di Champions con Barcellona e Porto. Credo sia un bel traguardo. Il Napoli quest’anno – con i suoi 31 punti dall’Inter – ha avuto una stagione fin qui fallimentare, se non centra qualche obiettivo. L’Europa – ha detto il dirigente dello Shakhtar Donetsk CARLO NICOLINI nel corso di Marte Sport Live in onda su Radio Marte – è fondamentale sotto tantissimi punti di vista ed è importante che il Napoli la centri anche in ottica mercato. Sudakov? Ho letto l’intervista del calciatore che riporta quello che il Ceo della Società aveva detto, ovvero di un’offerta del Napoli poi rifiutata. Sicuramente c’è l’interessamento del Napoli e di tante altre squadre, soprattutto le inglesi, ma al momento altre offerte non ci sono state. Il calciatore è un grandissimo professionista ed è molto intelligente, studia le squadre a cui è accostato per capire come giocano. È un punto fisso nello Shakhtar che fa sempre le coppe, è un punto fisso dell’Ucraina che domani se la vedrà con la Bosnia. Secondo me ha margini notevolissimi perché, oltre ad essere un grande professionista, è un ragazzo molto intelligente. Quindi, studia – come ha detto anche lui nell’intervista – nel vedere squadre a cui è accostato e va a vedere subito come giocano, per capire come potrebbe essere il loro modulo o meno. Ruolo? Per quanto mi riguarda, può fare l’8, il 10, il 4. Ovvero può ricoprire tutti i ruoli del centrocampo: l’8, il 10 o il 4, poi dipende dai compagni di viaggio. Non è incontrista per natura ma può farlo con un centrocampo tecnico. Può giocare dietro la punta, la sua specialità è il passaggio filtrante. Il gioco dello Shakhtar esalta le caratteristiche del calciatore, che ovviamente vuol scegliere una squadra che possa mettere in risalto le sue qualità. La sua caratteristica peculiare, forse, è il passaggio”.

Factory della Comunicazione