Georgia e Polonia vogliono l’Europa, Piotr e Kvara non possono deludere i tifosi

Entrambi inseguono la qualificazione ai prossimi campionati europei dalla porta di servizio. Kvaratskhelia oggi pomeriggio sarà costretto a guardare la sua Georgia dalla tribuna (è squalificato) affrontare il Lussemburgo nella semifinale play off a Tbilisi; mentre Zielinski sarà regolarmente in campo nelle fila della Polonia che se la vedrà stasera con l’Estonia a Varsavia. In caso di accesso alla finale i due giocatori del Napoli non si scontreranno. La formula degli spareggi per Euro 24, infatti, vede ai nastri di partenza 12 squadre – divise in tre gironi – che si affrontano in partite ad eliminazione diretta (semifinali e finali): le nazionali vincitrici dei rispettivi raggruppamenti si aggiudicheranno gli ultimi tre biglietti per la fase finale dell’Europeo.

Georgia e Polonia non sono nello stesso girone quindi i due giocatori del Napoli non incroceranno comunque i «guantoni» dovessero andare avanti nella post season. Kvara oggi farà il tifo per i suoi compagni della Georgia con la speranza che passino il turno per poi scendere in campo nella finalissima (in programma martedì prossimo) contro la vincente tra Grecia e Kazakistan. Discorso diverso invece per Piotr Zielinski che stasera sarà uno dei punti di forza della Polonia di Lewandowski e Szczesny contro l’Estonia al «PGE Narodowy» di Varsavia. Anche il centrocampista polacco, così come Kvara, avrà il vantaggio del fattore campo per prenotare la finale. In caso di passaggio del turno, Piotr e compagni affronteranno (sempre martedì prossimo) la vincente tra Galles e Finlandia. Le gare dei play off saranno ad eliminazione diretta: in caso di parità al termine dei 90′ regolamentari si andrà ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.