Gabri Veiga torna a parlare del Napoli: “Non era il posto giusto per sentirmi importante e crescere”

Gabri Veiga, centrocampista dell’Al-Ahli, in estate è stato vicinissimo al Napoli, ma poi all’improvviso la decisione di andare in Arabia Saudita. Dopo mesi ritorna a parlare di quel mancato trasferimento, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Gabri Veiga torna a parlare. Il centrocampista spagnolo dell’Al-Ahli, molto vicino al Napoli in estate, ha spiegato a distanza di mesi il motivo alla base della sua improvvisa decisione di trasferirsi in Saudi Pro League quando il suo destino sembrava pronto a condurlo in Serie A: «Mi piaceva molto il progetto, ma nel calcio tutto cambia da un giorno all’altro e improvvisamente ho pensato che Napoli non fosse più il posto giusto per sentirmi importante e crescere».

Ventuno anni, gioiellino rivelazione dell’ultima Liga, protagonista a suon di gol e assist della salvezza del Celta Vigo, Gabri Veiga era stato individuato dal Napoli per rinforzare il centrocampo, un acquisto prospettico ma pronto subito, nell’immediato, parallelamente al destino incerto di Zielinski in quei giorni tentato proprio dall’Al-Ahli. L’affare con Veiga si stava chiudendo, poi la retromarcia del giocatore, una scelta improvvisa ma ponderata, almeno secondo il suo punto di vista: «Il progetto mi piaceva, il Napoli è un grande club e avrebbe giocato la Champions League. Poi, però, la visione del club nei miei confronti è cambiata. Da giocatore – le sue parole a Diario As – ho pensato che Napoli non fosse il posto giusto per sentirmi importante e per raccogliere i minuti che ritenevo necessari per continuare a crescere dopo una stagione da protagonista».