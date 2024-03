“Ecco il possibile sostituto di Osimhen”

Dopo il pareggio di Milano contro l’Inter, il Napoli di Calzona ha ripreso gli allenamenti per preparare il big match contro l’Atalanta in programma sabato 30 marzo alle ore 12:30. Per parlare della situazione azzurra, a Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb.

“Italiano è uno dei papabili nel caso in cui De Laurentiis dovesse cambiare allenatore, ma non è in pole. Il Psg è andato vicino alla cifra richiesta dal Napoli per Osimhen la scorsa estate. Credo sia ancora un’ipotesi perchè il Psg fa meno fatica a spendere cifre del genere, anche qualche club di Premier ci potrebbe arrivare. Per sostituirlo, credo che Jonathan David sia il profilo più seguito dal club azzurro.

Kvaratskhelia è un giocatore molto forte, ma credo che il Napoli non lo voglia far partire facilmente, proverà a blindarlo. Oggi i giocatori incedibili non ci sono più perchè se ti arrivano 70 o 80 milioni e c’è il rifiuto del giocatore allora si può non prendere in considerazione l’offerta ma in caso contrario c’è almeno da fare una valutazione.