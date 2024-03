Ciullini: “Il ritorno di Sinatti sta portando risultati al Napoli. Il preparatore atletico deve essere bravo in un aspetto”

Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Alessandro Ciullini, ex preparatore atletico della Nazionale italiana Under 20, Under 19 e Under 18 e attualmente al Vicenza:

“Sono un preparatore atletico per cui curo la performance dei giocatori, l’aspetto tattico lo lascio all’allenatore e Spalletti conosce benissimo i giocatori perchè ha la fortuna di scegliere i giocatori e lo fa in base al modulo che intende adottare. Alla carriera di Spalletti mancava solo la Nazionale, ha carattere, esperienza e conosce i momenti di difficoltà.

Sinatti lo apprezzo, so come lavora e sono contento sia tornato in una piazza che già conosce. Adesso il lo apprezzo, so come lavora e sono contento sia tornato in una piazza che già conosce. Adesso il Napoli sta ottenendo anche i risultati ed è chiaro che noi preparatori atletici non possiamo prenderci tutti i meriti, ma una parte va anche a noi.

Mi sono accorto che ognuno di noi ha un metodo di lavoro, la cosa che ci differenzia è la capacità di applicare il metodo giusto ai giocatori a disposizione.

E’ per questo che è difficile dare una colpa al preparatore atletico quando i risultati non arrivano, la colpa, se così vogliamo chiamarla, è non riuscire a capire che giocatore hai davanti. Cercare di capire che metodo adottare in base alla squadra che hai davanti è la grande capacità di un preparatore. Stabilire un rapporto con i giocatori ed essere elastici senza cedere troppo credo sia la strada giusta per avere la migliore performance possibile. Il rapporto con la squadra quindi è fondamentale.

Non conosco il preparatore che lavorava con Garcia però Sinatti è sicuramente un uomo che il gruppo conosce. I giocatori se ti apprezzano e ti accettano poi ti seguono, questa è una certezza. L’Italia è una Nazionale difficile da affrontare e sono convinto che le avversarie sarebbero state felici di non incontrarci. Siamo sempre pronti quando c’è una gara che conta, siamo pericolosi.

Conosco bene l’Albania perchè ci ho lavorato, è un gruppo in crescita, non al livello dell’Italia, ma per l’entusiasmo che avrà sicuramente si presta a fare un Europeo al massimo delle possibilità.

La Francia credo sia la più completa: ha qualità, struttura fisica, esperienza e un ampio parco giocatori. Quando si leggono le riserve delle Nazionali si capisce il valore della squadra. La Germania resta pericolosa, l’Inghilterra è cresciuta tanto ma non vince mai, ma la Francia credo sia la candidata numero 1”.