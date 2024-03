Napoli, senti Lobotka: “Sono felice, ma non so cosa accadrà”

Ci saranno cambiamenti. Lo conferma anche il centrocampista slovacco. Le sue dichiarazioni da ilmattino.it:

«A Napoli sono felice, ma non so cosa accadrà», le parole di Stanislav Lobotka ci hanno messo poco a fare il giro d’Europa, partendo dalla Slovacchia e arrivando direttamente in città. Il centrocampista azzurro è stato premiato ieri sera in patria come calciatore slovacco dell’anno, un’occasione anche per parlare del calciomercato.

«Una gioia indescrivibile, sono felice per questo premio che per me è un grande stimolo. Sono orgoglioso, non pensavo di vincere. Questa vittoria è un premio per la stagione fatta con lo scorso anno col Napoli.