Mercato Napoli: il centrocampo subirà dei cambiamenti

L’incertezza regna sovrana ma la mediana subirà un restyling. Soltanto Anguissa e Lobotka, ad oggi, sono sicuri della conferma, avendo rinnovato il contratto rispettivamente fino al 2025 per entrambi, per il camerunense con opzione fino al 2027, per lo slovacco l’opzione è a vantaggio della società per un ulteriore anno, in assenza di offerte per i due centrocampisti.

Aurelio De Laurentiis ha individuato un profilo che lo stuzzica, per sostituire Zielinski. Si tratta di Lewis Ferguson, gioiellino del formidabile Bologna. Centrocampista di qualità, abile incursore e realizzatore efficace. I rossoblù, consapevoli del suo valore, gli hanno prolungato il contratto in estate fino al 2027. Il che vuol dire che servirà un’offerta di spessore, da almeno 25 milioni di euro, per convincere Saputo a intavolare una trattativa.

Tutto passa attraverso la qualificazione alla prossima Champions League, non per ottenere le disponibilità giuste ma per essere un polo che possa attrarre lo scozzese, ambito da altre società. Nel frattempo i contatti sono stati avviati e le relazioni sono buone per il centrocampista felsineo, ritenuto idoneo al di là del nuovo allenatore.

Le valutazioni in corso riguardano anche i due gioielli che si sono messi in mostra a Cagliari e Verona, Gaetano e Folorunsho. Il talento e le capacità esibite in questa stagione sono evidenti, spetta alla società come utilizzarli, se come possibile cessione o giocatori della rosa.

Fonte: Gazzetta dello Sport