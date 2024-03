Kvara sempre più faro del Napoli, con il rinnovo che si avvicina

Kvicha Kvaratskhelia è stato uno dei perni del Napoli di Spalletti, e anche quest’anno, anche se non con la stessa intensità, ma resta uno dei giocatori chiave, e lo sarà sempre di più, specie se Osimhen andrà via, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Sta per arrivare «la fine della stagione» citata a più riprese da Aurelio De Laurentiis e dall’agente di Khvicha Kvaratskhelia. Sta per arrivare l’orizzonte temporale individuato dai protagonisti di una vicenda che presto entrerà nel vivo: il rinnovo di contratto del georgiano. Presto sarà tempo di novità perché Kvara è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua avventura al Napoli. Se ne sta concludendo uno che ha partorito uno scudetto e un doppio campionato in doppia cifra, ne comincerà presto un altro con KK ormai adulto, anni 23, nel pieno della propria carriera, leader tecnico di una squadra che continuerà ad aggrapparsi sempre di più al suo spessore tecnico.

Kvara è molto legato al Napoli, non l’ha nascosto neppure di recente, e il probabile addio di Osimhen renderebbe il georgiano sempre più faro tecnico della squadra, riferimento per i compagni e per i tifosi, pericolo numero uno per gli avversari, il giocatore manifesto di una squadra che già a lui si affida nei momenti difficili di ogni partita”.