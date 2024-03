Due giovani profili interessanti per il dopo-Osimhen, uno arriva dal Lille

Il Napoli dovrà farsi trovare pronto in caso di addio di Osimhen a fine stagione, e i profili che sta valutando sembrano di tutto rispetto, come sottolinea oggi il Corriere dello Sport. “La lista comincia a prendere forme e sembianze. E gol: sono un bel po’ quelli realizzati finora da Jonathan David, guarda caso centravanti del Lilla, la medesima squadra da cui il Napoli nel 2020 acquistò proprio Osimhen. Nato a Brooklyn, New York, da genitori haitiani, a 6 anni s’è trasferito a Ottawa, in Canada, e di conseguenza ha deciso di sposare anche la nazionale canadese: finora ha realizzato 15 reti in 26 partite di Ligue 1 (secondo alle spalle di Mbappé in classifica cannonieri) e 22 contando anche le coppe. Con avvio soft: appena 4 da agosto e novembre dopo le 24 del campionato precedente, e poi una scarica di adrenalina fino all’ultimo weekend, quello del gol numero 18 di un periodo super. Con tre doppiette e due triplette. La prima scelta è lui: il Lilla lo valuta una cinquantina di milioni.

