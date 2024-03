Quagliariello: “Il caso Acerbi non deve finire all’italiana, il calciatore va escluso dagli europei”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto l’onorevole Gaetano Quagliariello, presidente del Napoli Club Montecitorio:

Factory della Comunicazione

“Il caso Acerbi non deve finire all’italiana… È stato un brutto episodio e va fatta una battaglia di civiltà. Acerbi va punito in maniera adeguata ed esemplare. Juan Jesus ha avuto un comportamento signorile, ma non avrebbe dovuto sminuire gli insulti al termine della partita.

Certi epiteti non sono roba da campo e non sono lavabili con una scusa. Acerbi ha cambiato versione per evitare guai, ma spero che tutto non finisca a tarallucci e vino… Non ho alcun rancore pregresso nei confronti di Acerbi, ma certe cose non possono più avvenire.

Il calciatore va escluso dalla Nazionale e dall’Europeo, per dare un esempio. È chiaro come sono andate le cose, in attesa che tutti i controlli del caso diano conferma. Acerbi si è pentito e ha chiesto scusa, ma l’ammissione lo porterebbe comunque ad una sanzione obbligatoria e per questo ha iniziato a negare tutto.

Se uno è un uomo, si assume le responsabilità e ne paga le conseguenze. Gli darebbero dignità e rispetto persino nell’errore. Come Napoli Club Montecitorio abbiamo sempre fatto sentire la nostra voce nelle stanze della Politica per combattere la piaga del razzismo. E continueremo ad agire in questa direzione, in maniera trasversale al tifo”.