“Per Cheddira c’è solo un obiettivo”

Su Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma, è intervenuto Bruno Di Napoli, agente di Cheddira. Di seguito un estratto della sua intervista.

“Se penso possa esserci spazio per Cheddira nel Napoli l’anno prossimo? Per ogni calciatore giocare al Maradona è un sogno. Cheddira ha dimostrato di poter fare questa categoria. Adesso sta realizzando qualche gol in più anche. L’obiettivo è quello di tornare a Napoli e ritagliarsi uno spazio.

La mia sensazione sul prossimo mercato del Napoli? Nel caso in cui non riuscisse a raggiungere la qualificazione in Champions League ci sarà un reset generale. Innanzitutto andranno fatte valutazioni sulla punta tecnica e si dovrà aprire un nuovo ciclo. Cheddira è un calciatore duttile che in coppia può fare ancora meglio. Sicuramente potrebbe essere un giocatore che potrebbe far parte della rosa del Napoli. A gennaio non ha voluto lasciare il Frosinone nonostante le offerte perché il suo obiettivo è quello di salvarsi col Frosinone. L’obiettivo poi è quello di tornare a Napoli e dimostrare il proprio valore in una squadra importante e blasonata come il Napoli.

Cosa è successo al Frosinone? Ha fatto una prima parte di stagione importante, poi ci sono stati tanti infortuni soprattutto in difesa. In diverse partite hanno giocato senza terzini. È una bella lotta salvezza quest’anno dove sono coinvolte 7 squadre. Da qui alla fine vedremo un mini campionato con 6/7 squadre coinvolte, molto entusiasmante.

Non ho avuto colloqui con Micheli e Meluso, è prematuro al momento. So soltanto che stanno seguendo Cheddira con attenzione come fanno sempre e siamo contenti”.