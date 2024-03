Niente convocazione in nazionale per Osimhen, ecco perchè

Victor Osimhen non partirà per la Nigeria per le due amichevoli che la sua nazionale giocherà contro il Ghana e il Mali, ne scrive il Corriere dello Sport. “Victor Osimhen non risponderà alla convocazione della Nigeria: i postumi dell’affaticamento muscolare che hanno costretto Calzona a tenerlo in panchina contro l’Inter, e a non schierarlo anche solo per pochi minuti a San Siro, hanno consigliato la sua esclusione dall’elenco dei convocati della nazionale nigeriana, impegnata nelle due amichevoli con il Ghana e Mali al Grand Stade de Marrakech, in Marocco, rispettivamente venerdì e martedì. Osi, insomma, s’è fermato a Barcellona: dopo il bis negli ottavi di Champions al Montjuic, al rientro a Castel Volturno ha accusato un fastidio che lo ha tenuto ai margini per due giorni, salvo poi consentirgli una parte della sessione di allenamento della vigilia, andata in scena sabato prima della partenza per Milano. Giusto in tempo per saltare in aereo, ma troppo poco per giocare: Calzona lo ha portato con il gruppo e poi, dopo aver analizzato e testato le condizioni generali con lo stesso Osimhen domenica mattina, lo ha tenuto accanto a sé fino alla fine. Dentro Simeone, Lindstrom e Ngonge ma non Victor. Che poi, ieri, è stato esentato dagli impegni della Nigeria: lo staff medico del Napoli ha spedito alla federazione una relazione sulle sue condizioni fisiche, specificando il problema accusato e ogni dettaglio utile, e alla fine è arrivato il placet”.

