Napoli, Kvara e Osi, i gemelli diversi pronti alla cavalcata finale

Per ora il Napoli ha dovuto fare a meno di Osimhen per un affaticamento muscolare, ed infatti non partirà nemmeno per la Nigeria in queste due settimane di sosta per le due amichevoli contro il Ghana ed il Mali, ma al ritorno di campionato, saranno lui e Kvara a guidare il Napoli verso la cavalcata finale del campionato, come sottolinea il Corriere dello Sport. “L’ultimo periodo della grande e forsennata cavalcata verso la zona coppe, insomma, non è cominciato nel migliore dei modi per Osi; il valore in più della squadra insieme con Kvara. I gemelli, gli uomini sui quali sono fondate le più ragionevoli speranze di dare una sterzata decisiva a partire dallo scontro diretto con l’Atalanta, in calendario il 30 marzo al Maradona dopo la sosta, e fino alla fine della stagione. Proprio a ridosso del bivio di mercato, per altro: Victor, come ha detto De Laurentiis, è un serio candidato ai saluti, fermo restando la clausola rescissoria da 130 milioni di euro. Ma questa è un’altra storia”.

Factory della Comunicazione