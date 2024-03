Gazzetta – E’ Gimenez il profilo perfetto per De Laurentiis, ecco perchè

Con l’addio di Osimhen, si fa urgente la ricerca del nuovo attaccante, e per il Napoli i tempi stringono, anche perchè i club forti sul nigeriano sono tanti. Uno dei profili che il Napoli sta seguendo con forza è quello di Santiago Gimenez, come scrive oggi La Gazzetta dello Sport. “Chiaro, fare o meno la Champions farà tutta la differenza del mondo: col fascino dell’Europa più nobile, sarà più facile arrivare a nomi top e chissà che pure De Laurentiis non possa iscriversi alla corsa per Zirkzee, oggetto del desiderio di mezza Europa. Intanto, però, gli sforzi del Napoli si sono concentrati su Santiago Gimenez del Feyernoord, 22enne nazionale messicano nato però in Argentina, a Buenos Aires, e autore di una stagione superlativa in Olanda: 21 reti in 25 presenze in campionato, due in quattro gare di Champions più un’altra rete in due presenze in Europa League. Giovane, con margini di miglioramento enormi e un feeling speciale con il gol: profilo perfetto per De Laurentiis”.

Factory della Comunicazione