Atalanta-Fiorentina: problema recupero, campionato falsato

Aprile è già “sold out” (quarti europei e semifinali di Coppa Italia, con Dea e Viola in campo), dunque con buona pace di un campionato che così corre il rischio di scoprirsi falsato, Atalanta-Fiorentina rinviata domenica non si potrà recuperare prima di maggio. E non è detto. In ogni caso, fino al 18 aprile la Lega avrà le mani legate: dovrà aspettare, come minimo, l’esito dei quarti di Europa League (Atalanta) e Conference (Fiorentina). Solo nel non auspicabile caso di un’eliminazione contemporanea delle due squadre, la gara di campionato si potrebbe recuperare intorno al 2 o al 9 maggio, giorni previsti per le due semifinali europee. Altrimenti tutto dipenderà dal loro cammino oltre confine. Chance residuale, ma di fatto non praticabile: utilizzare la data del 15 maggio, posticipando la finale di Coppa Italia a dopo la fine del campionato (26 maggio). Ma al di là dell’indotto legato alla gara (diritti tv e pass garantito per la prossima Europa), lo stadio Olimpico, sede designata, dal 27 maggio non sarà disponibile per i preparativi degli Europei di atletica che iniziano il 7 giugno.

Factory della Comunicazione