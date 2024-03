La Salernitana cambia ancora in panchina: via Liverani, pronto un ritorno

Si attende soltanto l’ufficialità, ma è da considerarsi conclusa l’avventura sulla panchina della Salernitana per Fabio Liverani. All’ex tecnico di Lecce e Cagliari – arrivato soltanto lo scorso 11 febbraio per risollevare le sorti del club granata, mestamente ultimo in classifica – è fatale la sconfitta proprio contro i salentini maturata nell’ultimo turno di campionato.

Secondo calciomercato.com, non è ancora chiaro chi sostituirà l’allenatore romano. Se in un primo momento sembrava tutto pronto per il ritorno di Pippo Inzaghi (non c’è accordo col presidente Iervolino dal momento che l’ex centravanti di Juventus e Milan vorrebbe precise garanzie circa un ambizioso progetto che porti la Salernitana a lottare in futuro per la massima serie, oltre alle divergenze col direttore sportivo Walter Sabatini), nelle ultime ore ha preso quota la candidatura di Stefano Colantuono, sulla panchina dell’Arechi fra ottobre 2021 e febbraio 2022 ed attuale responsabile del settore giovanile, quale traghettatore fino al termine della stagione.

Iervolino da un lato avrebbe manifestato l’intenzione di richiamare Superpippo ma dall’altro quella di non legarsi sin dall’immediato ad un nuovo direttore sportivo: di qui le difficoltà per il suo ritorno. La Salernitana è ultima in classifica con 14 punti, a -11 dalla salvezza, con due vittore e 8 pareggi in 29 partite.