Gianpaolo Calvarese, ex arbitro, dice la sua sul caso Acerbi-Juan Jesus

, nel corso della trasmissione, è intervenuto, ex arbitro: “Il caso Juan Jesus-Acerbi ? Abbiamo sentito tante volte le procedure per quanto riguarda il razzismo degli spettatori. Non c’entra niente, quelle sono procedure che l’arbitro deve applicare quando ci sono cori beceri. Questa cosa è avvenuta in campo, nel caso in cui c’è un atto di razzismo di un giocatore verso l’altro, si deve comportare come fosse un insulto. Se vedo un calciatore blasfemo nei miei confronti o di quelli di un avversario, se lo vedo e lo rilevo è da cartellino rosso. Quello che si è configurato, mi sembra di aver capito che l’arbitro e tutta la squadra arbitrale non abbiano sentito nulla. C’èche a vedere il labiale dice “guarda che mi è stata detta un’espressione razzista”. È come se venisse da me un calciatore e mi dicesse “l’avversario mi ha mandato a quel paese”. Se io e la mia squadra arbitrale non abbiamo sentito non possiamo fare niente. Si è comportato beneperché lo ha ascoltato. Dopo la partita si apre il capitolo del referto dove potrebbe anche aver scritto questa cosa riferita da. Dopo questo, la palla passa in mano per quello che riguarda il referto, al giudice sportivo che potrebbe chiamaree chiedere chiarimenti. Dal punto di vista arbitrale è questa la situazione. Ieri era la giornata contro il razzismo. Queste sono cose da condannare. Se si è scusato, gli va chiesto di cosa. Sono sempre parole di, ladeve andare a capire la situazione perché una parola contro un’altra non va mai bene. Un processo sommario non lo possiamo fare. Ad oggi dobbiamo attenerci a quello che abbiamo visto. L’arbitro deve fidarsi di quello che sente e quello che dice, ladovrà indagare. Andranno interpellati tutti e credo che saranno sentiti tutti perché è una materia delicata sempre quella del razzismo ed è importante dare un certo tipo di immagine. È un problema diadesso.potrebbe scrivere questa cosa, ma anche se non lo scrive, potrebbe essere chiamato perché è parte in causa. Devono essere sentiti tutti e credo sarà sentito anche l’arbitro. Una cosa è certa:non l’ha sentito. Non mi è dispiaciuta la sua direzione di gara ieri sera. Per come si è rapportato conmi sembra un ragazzo con cui ci si può rapportare. Ieri all’inizio ha provato a non ammonire, poi ha iniziato ad ammonire. Ieri non era facile. Non è stata così semplice la partita, secondo me ha fatto molto bene, come ha fatto molto bene la sua squadra. Ritengo che sia un arbitro che sta facendo bene e chesta utilizzando come se fosse un internazionale“.