Di Napoli: “Con Calzona ho visto cose interessanti, ma c’è un aspetto che mi preoccupa”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Arturo Di Napoli, doppio ex di Inter-Napoli:

“Inter-Napoli?

Napoli ha fatto la partita che doveva fare e giocare oggi contro l’Inter per quello che ha dimostrato, credo sia un grandissimo risultato. C’è stata una buona reazione da parte del Napoli. Servono le vittorie oggi per fare qualcosa, ma bisogna prendere quanto di buono si è fatto a San Siro. Ilha fatto la partita che doveva fare e giocare oggi contro l’Inter per quello che ha dimostrato, credo sia un grandissimo risultato. C’è stata una buona reazione da parte del Napoli. Servono le vittorie oggi per fare qualcosa, ma bisogna prendere quanto di buono si è fatto a San Siro.

Con Calzona ho visto cose interessanti, però credo che l’aspetto fisico e mentale sono quelli che si vedono e si notano di più come pericolo. Il Bologna è lì e anche meritatamente nonostante il fatto che fosse l’outsider.

Se mi aspetto che l’Inter possa rallentare? Il calcio ha dimostrato che a volte le cose succedono anche in modo illogico perché il calcio da delle risposte che neanche pensavi di avere. L’Inter è uscita dalla Champions League per episodi. Uscire dalla Champions League per una squadra non abituata a perdere fa capire come si sentissero forti. Ma non credo che per l’Inter ci sia il pericolo di farsi rimontare, deve solo gestire.

Il Napoli deve fare la corsa su se stesso, deve concentrarsi sulle energie. In questo campionato è più una questione psicofisica piuttosto che di giocatori di qualità che non possono essere in discussione. Sono annate che purtroppo succedono e sono bravi quelli che riescono a restare in scia, il Napoli non ci è riuscito.

È un Napoli diverso, la fase per affrontare tutta la stagione la si fa in estate. La preparazione è una delle cose più importanti di qualsiasi squadra. Credo che il Napoli abbia sbagliato qualcosa all’inizio”.