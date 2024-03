D’Angelo: “Champions difficile per il Napoli, serve un filotto di vittorie per sperare”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Vincenzo D’Angelo, giornalista ‘Gazzetta dello Sport’: “

Il pareggio di ieri tra Inter e Napoli? L’Inter ha pagato anche un po’ di stanchezza fisica e mentale della delusione dell’eliminazione in Champions. Non è stata un’Inter brillante quindi il Napoli poteva ‘approfittarne’. Ha saputo reagire dopo essere andato sotto su un campo dove hanno perso quasi tutte. Gli ultimi minuti soprattutto, bene. Poteva essere letta meglio la situazione del gol dell’Inter.

Il Napoli deve cominciare a vincere e fare una serie di vittorie se vuole provare a coltivare dei sogni di Champions che sembra molto difficile come obiettivo. La Roma sta andando forte e l’Atalanta ieri non ha giocato. L’Atalanta riesce a vincere tante partite con Gasperini.

Le avversarie sono scomode. Il Bologna sta facendo un campionato pazzesco. Il Napoli in questo momento merita di non essere tra quelle in Champions perché fino ad ora non ha mai fatto tre vittorie consecutive. Osimhen? Secondo me aveva nelle gambe un po’ di minuti, ma aveva una vecchia cicatrice muscolare. Poi si è preferito non rischiarlo. Forse domenica mattina dopo la rifinitura non era libero di testa. La convocazione non vuol dire che uno può giocare.

A volte si usa che chi è infortunato va comunque in ritiro. Se ho una documentazione valida con la quale posso dire che aveva un problema e non l’ho schierato. Secondo me è una motivazione valida per non rispondere alla chiamata della Nazionale. Se avesse giocato anche qualche minuto, sarebbe stato ‘costretto’ ad andare in Nazionale”.