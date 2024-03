Calciomercato Napoli, ultime notizie oggi: due i nomi per il dopo Osimhen

Il destino della squadra non è legato al ritorno in Champions. Questa estate Aurelio De Laurentiis girerà pagina. In maniere radicale. Il vero problema, però, non sarà trovare il sostituto di Osimhen, ma vendere. Già, perché non si potranno aspettare gli ultimi giorni di agosto per liberarsi degli esuberi. La lista è lunghissima. Calzona o non Calzona, perché anche questo è il dilemma, sono in partenza Natan, Mazzocchi, Juan Jesus, Ostigard, Cajuste, Lindstrom e così via dicendo. Ecco, se solo per prendere un centrale (sbagliando) il Napoli ci ha messo mesi e mesi, cosa farà la prossima estate? Partiamo dai ritorni: ovvio, Gaetano e Folorunsho. Ma una possibilità nel nuovo Napoli potrebbe averla anche Cheddira che ora è al Frosinone.

Factory della Comunicazione

La campagna acquisti

Nulla è ancora impostato, di sicuro il monte ingaggi mai supererà i 75 milioni all’anno (al momento è di 83 milioni, ma pesano i 12 milioni del rinnovo di Osimhen). Restano Lobotka, Rrahmani, Di Lorenzo, Anguissa, Politano e Kvara. Poi, tutto è possibile: in bilico anche Raspadori e Simeone, tutta la difesa cambierà aria e si inizierà a giugno. Senza perdere tempo. L’estate è lontana ma De Laurentiis si sta muovendo già adesso tra strategie, trattative, contatti avviati. In attacco Jonathan David (24 anni) del Lille è uno di quelli che piace da un paio di anni ma Dela è stregato dal bomber del Bologna Zirkzee. Non solo: piace anche Orsolini, sempre del Bologna. Finito? Macché: in estate, si tornerà alla carica con l’Udinese per il difensore Nehuen Perez, la base è la stessa di gennaio. Nome nuovo per la difesa: nel Psv c’è il 26enne Olivier Boscagli, francese. Prima offerta da 18 milioni di euro. Se l’Atalanta andrà in Champions, sarà ancora più complesso il sogno del doppio colpo: Koopmeiners e il difensore Scalvini. Per un polacco che parte, Zielinski, ce n’è un altro che potrebbe arrivare: Sebastian Szymanski (classe 99) del Fenerbahce. Emissari del Napoli non fanno che inviare schede sui talenti del Feyenoord: il solito Hancko, 25 anni. Ma attenzione perché il Napoli è pronto per andare alla carica di Santiago Gimenez, prima punta proprio del Feyenoord, 22 anni, valutazione da 50 milioni. Il vero erede di Osimhen potrebbe essere questo messicano con passaporto italiano ma nato a Buenos Aires. Un fermento inedito, una corsa alla ricostruzione. Comunque vada a finire la stagione, De Laurentiis vuole voltare pagina. Non è semplice, ma è chiaro che il presidente, con Chiavelli, si sta muovendo in anticipo. Sempre in attacco, piace anche Zito Luvumbo del Cagliari. Ma con i sardi tutto dipende dalla loro salvezza. Una rifondazione, dove vendere sarà più importante, o quasi, che comprare. Perché la regola aurea è sempre la stessa: se va via uno, arriva uno. E gente da cambiare ce ne sta. Eccome. Fonte: Il Mattino