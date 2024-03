Calciomercato Napoli, offerti 18 milioni per Boscagli

Il Napoli è costantemente alla ricerca di rinforzi per rendere competitiva la squadra per la prossima stagione. Secondo indiscrezione de Il Mattino, gli azzurri avrebbero offerto 18 milioni di euro per Oliver Boscagli, difensore in forza al Psv.

La stagione in corso è stata sicuramente deludente per i campioni in carica e per questo Aurelio De Laurentiis sta cercando di lavorare con ampio anticipo sul calciomercato in vista della prossima stagione.

Secondo quanto rivelato da Il Mattino, la squadra azzurra avrebbe avanzato una prima offerte di 18 milioni di euro per Olivier Boscagli, difensore in forza al PSV. Il difensore francese classe 1997 ha il contratto in scadenza del 2025 e potrebbe fare gola alla squadra azzurra anche in virtù sei suoi 181 cm di altezza.

Oltre alle doti fisiche Boscagli denota anche una certa duttilità che gli consente di giocare come centrale di difesa, terzino sinistro e mediano. Il Napoli è quindi a caccia di un difensore di piede mancino, caratteristica indispensabile per sostituire degnamente Kim, partito al termine della scorsa stagione.