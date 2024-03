“Acerbi deve pagarla in modo esemplare, Juan Jesus un gigante!”

Carmine Esposito, allenatore oltre che amico del ct Luciano Spalletti, ha parlato ai microfoni di Punto Nuovo Sport dell’1-1 di San Siro fra Inter e Napoli, soffermandosi anche sul caso Acerbi-Juan Jesus.

“Il caso Acerbi è una situazione bruttissima. La deve pagare cara: a prescindere dalla maglia, quello che ha detto e fatto è inaccettabile nel 2024! Così si torna indietro nel Medioevo! Acerbi deve prendere una punizione esemplare! Juan Jesus è stato un signore per la reazione che ha avuto in campo e si conferma ancora una volta un gigante per atteggiamento e gestione emotiva dell’accaduto. Bisogna andare giù pesante contro chi fa razzismo in campo, Acerbi è anche un calciatore della Nazionale. Sono degli esempi per dei ragazzi e queste sciocchezze mi sembrano un’assurdità. Luciano ha fatto benissimo ad escluderlo dalla Nazionale, nonostante sia sempre stato un professionista esemplare. Ma poi Juan Jesus non ha fatto o detto nulla di che, quindi non so cosa gli sia passato nella testa. Se non fosse stato per mio figlio, avrei spento la televisione a quell’episodio. Inter-Napoli? Il punto è stato comunque buono, nonostante le altre stiano correndo più forte verso la Champions. Ora gli azzurri devono guardare solamente a loro stessi e a fare più punti possibili, per evitare una stagione fallimentare a tutti gli effetti”.