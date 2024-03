Serie A, 29a Giornata, Roma – Sassuolo 1-0: basta Pellegrini e la Roma vola

Ancora lui, Lorenzo Pellegrini, il capitano e la Roma viene a capo di una sfida molto complicata. Per Daniele De Rossi è la 7a vittoria in campionato, mantenendosi a 3 punti dal 4° posto, occupato dal Bologna. Per il Sassuolo di Davide Ballardini rimane la buona prestazione ma la classifica rimane preoccupante con il penultimo posto, a due lunghezze dalla salvezza.

PRIMO TEMPO – Nella prima frazione di gioco, due emozioni scaldano i 60.000 dell’Olimpico, entrambe di testa di R. Lukaku, la prima su cross di Spinazzola mentre la seconda su cross di L. Pellegrini, per entrambe la sorte rimane uguale: palla di poco a lato. Al 36′ cambio forzato per la Roma, lo stesso Spinazzola, titolare dopo due mesi, è costretto a lasciare il campo per dei problemi muscolari, al suo posto subentra Angelino.

SECONDO TEMPO – Nel secondo tempo, il copione non cambia. Ritmo lento e manovra giallorossa prevedibile. Al 50′ il momento decisivo: Pellegrini dalla sinistra si accentra e senza ricevere ostacoli, a giro da fuori area, batte Consigli, con la Curva Sud che celebra la rete del capitano. Per il match winner la serata riserva anche una svolta amara, ricevendo un’ammonizione che costerà la squalifica, essendo diffidato, nel prossimo turno, previsto per l’1 aprile alle ore 18:00 al Via del Mare contro il Lecce. Nei minuti finali, grande spavento per la Roma ed i suoi tifosi: all’80’ su cross dalla destra, D. Llorente svirgola e colpisce il palo della sua stessa porta dopo una leggera deviazione di Svilar. Da pochi passi Viti non riesce a concludere in porta.

ROMA – SASSUOLO 1-0 (0-0)

ROMA: Svilar; Karsdorp (69′ Celik), Mancini, Llorente, Spinazzola (37′ Angelino); Cristante, Paredes, Pellegrini; Aouar (69′ Baldanzi), El Shaarawy (86′ Huijsen); Lukaku (86′ Azmoun).

A disp.: Rui Patricio, Boer, Ndicka, Abraham, Bove, Zalewski, Pisilli, Joao Costa. All.: De Rossi.

SASSUOLO: Consigli; Pedersen, Erlic, Ferrari, Viti (86′ Tressoldi); Racic (79′ Bajrami), Obiang (72′ Boloca), Matheus Henrique; Defrel (72′ Volpato), Pinamonti (79′ Mulattieri), Laurienté.

A disp.: Pegolo, Cragno, Missori, Ceide, Kumbulla, Lipani. All.: Ballardini.

Arbitro: Manganiello.

Marcatori: 50′ Pellegrini.

Ammoniti: Pellegrini (R), Azmoun (R), Erlic (S)

Fonte tabellino: calciomercato.com

A cura di Domenico Rusciano