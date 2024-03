Kvara vuole giocare ancora la Champions, mancano dieci partite, a cominciare da stasera

In un’intervista ai canali ufficiali Adidas, l’esterno del Napoli, Kvicha Kvaratskhelia, sottolinea fra le altre cose la sua voglia di continuare a giocare la Champions League, e col suo aiuto, la squadra partenopea può farcela, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Ma ora gli restano dieci partite, cominciando stasera da San Siro, per riappropriarsi di se stesso, per ondeggiare ancora nella magia di notti che sappiano di Champions League, lo spaccato più abbagliante di questa sua avventura che è cominciata con uno scudetto e poi ha compreso anche un quarto di finale ed un ottavo, le ferite più dolorose, assieme a questa stagione che ancora fa sanguinare l’anima. «Anche nei miei sogni più audaci non potevo immaginare che un giorno avrei ascoltato la colonna sonora della Champions dal campo. La prima volta, è stato fantastico, perché Napoli, con il suo urlo trasmette sensazioni incredibili. E comunque, quella manifestazione mi ha dato la motivazione per lavorare ancora più duramente di quanto faccio adesso». Per riprovarci ancora, anche se stavolta sembra più impossibile che difficile: il quarto posto del Bologna pare lucidamente irraggiungibile; ma c’è quel quinto posto che ancora concede di credere in qualcosa, anzi in qualcuno che si chiama Khvicha Kvaratskhelia, ormai modello di riferimento internazionale. «La mia vita è cambiata, ora sento che tutti mi guardano e mi ritengono un esempio. In Georgia i ragazzi mi adorano, quindi devo essere un modello per loro. E devo essere calmo, umile e dare il massimo anche fuori»”.

