Kvara cuore azzurro: “Io qua sono felicissimo perché i tifosi del Napoli sono davvero fantastici»

Kvaratskhelia è indubbiamente uno degli uomini, che dopo la stagione scorsa in cui è stato incoronato come miglior calciatore della Serie A, potrebbe ora trascinare il Napoli verso la qualificazione alla prossima Champions, ed il suo attaccamento alla squadra ed ai tifosi è palese, come sottolinea lui stesso in un’intervista ad Adisas, e come sottolinea il Corriere dello Sport. “Se i gesti valgono più delle parole, allora c’è ancora vita su questa città un tempo – un anno fa – abitata dai marziani. Se ha un senso ciò che si fa, ancor prima di quanto dicano per conto tuo gli altri, vuol dire che varrà sempre la pena, a Napoli, mettersi in fila per andarsene a sognare e starsene un po’ allegramente da soli a gustarsi quello scugnizzo che una ne fa e mille ne pensa. Se si ricompongono i “file” più recenti, e si torna per un attimo a Napoli-Juventus, si scopre che Khvicha Kvaratskhelia ha indicato con il futuro, era la luna e non il dito, la sua dimensione onirica racchiusa in quel «io resto qua» che si è colto limpidamente, senza ombra di smentita. E se si mette assieme quello slancio con ciò che poi ha appena confessato, a Versus, allora non fu un attimo di felicità a farlo sbilanciare. «Io qua sono felicissimo perché i tifosi del Napoli sono davvero fantastici». Eppure, c’è modo di provare a lasciarsi avvolgere dalla nebbia o dall’ansia, perché il mercato – si sa – è diabolico ed è capitato un giorno sì e l’altro pure che il suo procuratore abbia lasciato tremare questa Napoli che ormai ha un solo mito certo, almeno per l’anno prossimo: se ne andrà Osi, è scritto ovunque, e chi se non Kvara può continuare a rappresentare l’idolo d’una folla rimasta spiazzata, dopo essersi trovata dall’altare alla polvere? Piace al Barcellona e al Real, piace a chiunque, ma lui s’è preso Napoli e sembra voglia tenerla tutta per sé. «Qui amano il calcio e sono orgoglioso che mi trattino così bene. Sono in una città fantastica e, secondo me, in uno dei migliori club del mondo. Sono cose come queste che rendono la tua esperienza indimenticabile»”.

