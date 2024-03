(Grafico) Inter e Napoli: le formazioni le mette in campo il CorrSport

Il Correre dello sport prova a fare le due formazioni

Factory della Comunicazione

NAPOLI

Alla luce delle novità su Osimhen, e dell’assoluta improbabilità di vedere Zielinski in campo dal primo minuto contro la squadra in cui giocherà nella prossima stagione, nello stadio che dal 30 giugno diventerà casa sua, le scelte dovrebbero raccontare di un Napoli con Meret in porta; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Olivera nella linea a quattro; Anguissa, Lobotka e Traore a centrocampo; Politano, Raspadori e Kvaratskhelia nel tridente. A proposito di Frank: anche lui è stato gestito al rientro dalla Spagna e non è al top, ma ieri ha accelerato in allenamento e stringerà i denti. Rispetto al Barça, insomma, i cambi dovrebbero essere due: Olivera per Mario Rui e Jack da centravanti.

INTER

Non tutto è ancora deciso, anzi. I 120 minuti di mercoledì a Madrid hanno lasciato strascichi fisici e mentali in casa Inter. Nella giornata di oggi Simone Inzaghi si riserva di fare le ultime valutazioni in vista della sfida di stasera contro il Napoli, sfruttando la rifinitura per sciogliere alcuni dubbi che si è portato dietro nel ritiro alla Pinetina. Non ci saranno stravolgimenti, ma qualche cambio potrebbe essere necessario e quello più probabile riguarda la difesa, dove Bisseck è favorito per scalzare Pavard, apparso appannato nella notte di Champions. Sembrano in vantaggio, invece, due titolarissimi tra centrocampo e attacco, vale a dire Mkhitaryan e Thuram, insidiati al fotofinish rispettivamente da Frattesi e Sanchez. L’armeno in campionato le ha giocate tutte da titolare, tranne che a Salerno a fine settembre, e non è escluso che possa essergli chiesto l’ultimo sforzo prima della sosta per le nazionali. Se al centro della difesa tornerà Acerbi, in regia sembra confermato Calhanoglu, a distanza di un solo gol dal raggiungere la doppia cifra realizzativa per la seconda volta in carriera nei principali campionati europei, dopo le 11 reti con l’Amburgo nella stagione 2013-14.

Fonte e grafico Cds