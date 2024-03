Cavani, la promessa mantenuta ai tifosi

Il nome di Edinson Cavani è stato spesso accostato al Napoli. Tali indiscrezioni sono state spesso in passato rilanciate non solo da giornalisti e opinionisti, ma a volte anche dagli stessi tifosi. E non c’è da meravigliarsene: il Matador ha lasciato un ricordo indelebile tra i supporters azzurri. Il centravanti non ha mai nascosto il suo desiderio di tornare in Campania facendo anche dei passi concreti nei confronti del sodalizio campano come ha rivelato la redazione sportiva di Televomero.

Factory della Comunicazione

Il Napoli non ha (ri)voluto Cavani non solo per l’ingaggio, ma soprattutto perché la politica societaria degli azzurri prevede investimenti quasi esclusivamente su calciatori giovani. Ecco perché il ritorno del centravanti dell’Uruguay non si è concretizzato.

La “risposta” di Cavani al rifiuto del Napoli? La migliore possibile. Edinson ha mantenuto la promessa fatta ai napoletani: non ha accettato nessuna offerta dall’Italia (sul calciatore c’era anche l'”odiata” Juventus). Ora è al Boca Junior e fa sognare la Bombonera.